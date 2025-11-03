ソフトバンクは３日、村上隆行１軍打撃コーチ（６０）が退団すると発表した。２１年オフに中日から移籍。２２年は１軍打撃コーチ、２３年は２軍打撃コーチを務め、２４年からの２年間は再び１軍打撃コーチを務め、連覇に貢献した。１０月３１日にはみずほペイペイを訪れ、来季の契約を結ばないことを通告された。