◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権大会第３日▽敗者復活２回戦立命大２―０奈良学園大（３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）１４日開幕の明治神宮大会第２代表を懸けた敗者復活２回戦で、立命大が奈良学園大に２―０で勝利した。先発の高橋大和（２年）と有馬伽久投手（３年）で完封リレーを見せた。２番手出場した有馬は４回を１安打無失点、１０奪三振で投げきった。第２代表決定戦は明日、佛教大―京産大の敗者と行