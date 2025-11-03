お笑い芸人のバカリズム（49）が2日深夜に放送されたフジテレビ「バカリゲム」に出演。お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）との関係について語った。ゲーム好きのバカリズムが、ゲストとゲームをしながらトークする同番組。ゲスト出演した小木にバカリズムは「本当に来ましたね。どれぐらい前でしたっけ？収録の裏で、ゲームとかやります？って聞いたら“やんない”って言うから。だからよく来てくれましたね。断ら