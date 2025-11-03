地方全国リーディングを6度獲得した名手で、10月6日に厩舎を開業した森泰斗師（44）が3日、船橋3Rのセイウンユズカで初出走初勝利を飾った。騎手時代の同期、戸崎圭太（45）が騎乗。3番手の外から直線で力強く伸びて先頭に立つと、スタンドから大歓声が上がった。調教師として新たな一歩を踏み出した森師は「こんなにうまくいくんだな。ドラマみたいな展開に喜んでいます。健康で強い馬をつくりたい。歴史に残る馬を輩出した