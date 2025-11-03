名古屋市西区のアパートで１９９９年１１月、高羽奈美子さん（当時３２歳）が刺殺された事件で、殺人容疑で逮捕されたアルバイト安福久美子容疑者（６９）が、愛知県警の調べに「２６年間、毎日不安だった」との趣旨の供述をしていることが、県警への取材でわかった。県警幹部によると、安福容疑者は容疑を認め、「８月に警察が来て捕まると覚悟した。家族がいて迷惑をかけられないので、捕まるのが嫌だった」と供述していると