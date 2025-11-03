「木枯らし1号」が吹いた大阪市内を歩く人たち＝3日午後大阪管区気象台は3日、近畿地方で西高東低の冬型の気圧配置となり、冬の訪れを告げる「木枯らし1号」が吹いたと発表した。昨年より4日早い。気象台によると、各地の最大瞬間風速は滋賀県彦根市で16.4メートル、和歌山市で15.8メートル、京都府舞鶴市で14.8メートル、神戸市で13.3メートル。奈良市は11.5メートル、大阪市は10.8メートル、京都市は9.5メートルだった。10