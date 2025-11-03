俳優の寺田心（17）が、2日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00〜後10：30）に出演。好きなタイプを明かした。【番組カット】身長は山崎育三郎超え！抱き着く寺田心インタビュー出演した寺田の親友は、寺田について「クラスでは一番明るい子。裏では寺田心じゃなくて、人間性が好きっていう女の子がいると思う」と語り、「頼ってくれる子が好きかなと思う」と想像した。そんな親友の話を受け、寺田