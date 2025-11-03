来季から広島の投手コーチを務める石井弘寿氏（４８）が３日、マツダスタジアムで就任記者会見を行った。カープカラーの赤いネクタイを身に付けて会見場に登場した石井氏。報道陣の多さに驚きの表情を浮かべながら席についた。今季まではヤクルトの投手コーチとしてカープと対峙（たいじ）。「最後の最後まで粘り強いチーム。あとはもちろんベテランもいますけど、若く勢いのある選手が多いチームだなというのは、すごい感じ