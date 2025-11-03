先月、二度にわたり台風に見舞われた東京の八丈島。土石流が直撃した地区では、今も被害の爪痕が色濃く残っています。八丈島の大賀郷小学校。多くの島民が見守るなか、子どもたちが徒競走や大玉相撲に精を出しています。先月、八丈島をたて続けに襲った、台風22号と23号。人的な被害は無かったものの、島内各地で建物の屋根や外壁がはがれ、道路の陥没や倒木も相次ぎました。ライフラインへの被害も大きく、およそ3週間たった今で