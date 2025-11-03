令和7年秋の褒章受章者が発表された。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。農林水産省関係▽黄綬褒章＝古川明俊（古川農園社長）、松尾政敏（茶友社長）、丸小野光正（福岡大同青果社長）、吉野寅三（吉野製茶代表取締役）▽藍綬褒章＝近藤正樹（元・日本KFCホールディングス社長 元・日本フードサービス協会会長）、郄丸豊（全国水産物卸組合連合会副会長）、武田太郎（日本珈琲貿易会長、全日本コーヒー協会副会長）財務