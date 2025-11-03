プレミアリーグ最下位のウォルバーハンプトンは、指揮官ヴィトール・ペレイラを解任した。ペレイラは9月にクラブと新たな3年契約を結んだばかりだったが、成績は低迷したまま。プレミアリーグでは1勝も挙げることができていなかった。フラム戦後にペレイラを解任したクラブは、成績が「許容水準を下回った」ことを解任の理由に挙げている。ペレイラほか、彼のスタッフ8名が同時に退職することになった。『talkSPORT』によれば、新