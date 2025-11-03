インディゴは、ムンバイ〜ロンドン/ヒースロー線を10月26日に開設した。1日1往復を運航する。全クラスで機内食とソフトドリンクを無料提供し、ビジネスクラスの「IndiGoStretch」ではアルコールも提供する。全席にモニターを備える。ノースアトランティック航空とのウェットリース契約に基づき、2クラス制のボーイング787-9型機で運航する。インディゴにとって、45都市目の国際線就航地で、イギリスへの乗り入れはマンチェスターに