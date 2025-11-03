タレントの手島優が2日に自身のアメブロを更新。1日に結婚3周年を迎えたことを報告した。この日、手島は「11月1日は結婚記念日3周年」と切り出し、家族ショットを公開。「今年はお互いお手紙の交換してみたり待ち合わせしてお祝いご飯食べに行ったりなんだか付き合いたての頃を思い出した感じでした」と記念日の過ごし方を明かした。続けて、夫へ「いつもありがとう」と感謝を述べ「あたしゃ〜日に日に愛情が増すばかりです」とコ