ファイターズは１０月３１日から秋のキャンプがスタートしました。野手練習ではキャンプならではの「守備練習」も行われました。１０月３１日から秋のキャンプがスタートしたファイターズ。キャンプは無料でファンに開放されていて、１１月２日はおよそ１万２５００人のファンが訪れました。選手たちはオフを前に、それぞれが課題をもってキャンプに取り組んでいて、清宮幸太郎選手や野村佑希選手らがセカ