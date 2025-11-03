９月３０日に双子出産を発表したタレントの中川翔子が、親子三世代ショットを公開し話題になっている。３日までにインスタグラムで「桂子さんが孫に会ったとき奇声を発しますぎひーーぎゃわいいのーーありゃーーーっ」と書き始めると、母・桂子さんと親子三世代ショットをアップ。「絵日記にも描いたけど新生児期、昼夜問わずミルクつくる、あげる、おむつ、消毒、などパニックになりませんでしたか？その後消毒マシンや