東宝は「ゴジラの日」である３日、都内で開催された「ゴジラ・フェス２０２５」で、山崎貴監督が監督、脚本、ＶＦＸを担当する新作ゴジラ映画のタイトルを「ゴジラ−０．０（マイナスゼロ）」と発表した。１９５４年の登場以来、世界中を魅了してきた怪獣ゴジラ。山崎監督がメガホンを取った「ゴジラ−１．０（マイナスワン」）は、興行収入７６・５億円超の大ヒットを記録した。さらにアジア初となる第９６回米国アカデミー賞