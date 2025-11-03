学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（２日、名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）で３位だった青学大が熱戦から一夜明けた３日、東京・町田市の選手寮でチームミーティングを行った。全日本大学駅伝の反省と分析を行い、その上で、第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日、東京〜箱根間往復＝１０区間２１７・１キロ）で３連覇に向けてチームは改めて結束した。伊勢路の戦いを３位で終えてから約２０時間後。この日