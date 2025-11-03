俳優の庄司浩平が誕生日の１０月２８日に発売した自身２作目となる写真集「だから、ぼくは」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）の発売記念イベントを３日、都内で行った。発売から１週間近く経（た）ち「反響だったり注目していただいているなという実感」。家族には渡せていないが「これから渡せたらなと思う。今年の活動は多く見てもらっている感覚があるので、今の庄司浩平像を身内にどう受け止めてもらえるか楽しみ」と心待ちにした。