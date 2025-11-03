クマ秋田県警湯沢署は3日、同県湯沢市の山林で朝、近くに住む無職後藤キヨさん（79）の遺体が見つかったと発表した。顔面の損傷が激しく、クマに襲われたとみている。後藤さんはキノコ採りで山に入ったとみられる。署によると、後藤さんは2日朝に「山に行ってくる」と別に住む家族に電話していた。家族が後藤さん宅を訪ねたが、夕方になっても戻らないため110番。3日午前9時ごろ、捜索中の署員らが発見した。