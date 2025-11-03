気象台は、午後0時41分に、暴風警報を佐渡市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】新潟県・佐渡市に発表 3日12:41時点佐渡では、3日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐渡市□暴風警報【発表】3日夕方にかけて警戒風向北・陸上最大風速20m/s