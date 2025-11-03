アフガニスタンで3日、マグニチュード6.3の地震があり、これまでに5人の死亡が確認されています。USGS＝アメリカ地質調査所によりますと、アフガニスタン北部のサマンガン州で3日未明、マグニチュード6.3の地震がありました。現地の災害当局は、この地震でこれまでに5人が死亡、143人がけがをしたと発表しています。また、北部バルフ州のマザリシャリフにある重要建造物のブルーモスクが損傷したとの情報もあります。アフガニスタ