秋の叙勲の受章者が発表され、県関係では、4期16年県政を率いた蒲島前知事をはじめ59人が受章しました。 今回は全国で3963人が受章し、そのうち熊本県がまとめた県関係の受章者は59人です。 受章者の1人、蒲島郁夫前知事（78）は、県政発展に尽力したとして旭日大綬章が贈られます。 蒲島前知事は、熊本地震からの復興や半導体関連企業の誘致に伴う経済安全保障、くまモンを活用した地方創生などの取り組みが評価されました。