声優で女優の戸田恵子（68）が3日、自身のブログを更新。ドジャースのワールドシリーズ連覇を祝福した。戸田は「ドジャース!ワールドシリーズ連覇!誠におめでとうございます」と祝福し「今日は山本由伸さまさまですよねー!もちろん!大谷さんも皆んな皆んな頑張ったー!ブルージェイズも凄かったー!」と選手らを称賛した。続けて「ゲレーロも泣いてたー!そりゃ泣くよねー!ドラマがいっぱいだった。両チームに感動をありがとう〜!と伝