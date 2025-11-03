◇関西地区大学野球選手権第2代表決定トーナメント2回戦立命大 2―0 奈良学園大（2025年11月3日GOSANDO南港野球場）明治神宮野球大会（11月14日開幕）の出場権を懸けた関西地区大学野球選手権が行われ、立命大が敗者復活の第2代表決定戦へ駒を進めた。2回1死二塁から福井一颯（3年）の左前適時打で先制。7回には2死二塁から川端一正（3年）の右前適時打で追加点を挙げた。投げては先発の高橋大和（2年）が5回2安打無