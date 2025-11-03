東京駅構内「喫茶店に恋して。」から、レトロ可愛い新作『喫茶ティラミス』が登場します♡まるでコーヒーカップのようなビジュアルと、とろ～り濃厚なコーヒーソースが魅力の限定スイーツ。しかも販売は“月・火・水曜日”の週3日だけ！数量限定の特別感もたまりません。同時に、累計300万枚を突破した『ティラミスショコラサンド』が雑誌「Hanako」風のフォトパッケージで