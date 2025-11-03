きょうは北寄りの風が強まり、日中も空気がヒンヤリするでしょう。 【写真を見る】名古屋は午後もおおむね晴れ 岐阜県飛騨地方は夕方まで雨の予想 奥飛騨温泉郷では雪と紅葉の競演（11/3昼 天気） けさの岐阜県は日本海から雨雲や雪雲が流れ込み、標高の高い地域では雪が積もりました。紅葉の色づきが進む奥飛騨温泉郷では、訪れた観光客が雪と紅葉のコラボレーションを楽しんでいました。 あす以降の山間部は晴れ間が戻