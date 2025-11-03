ソフトバンクは3日、村上隆行1軍打撃コーチ（60）が今季限りで退団することを発表した。村上コーチは21年オフに1軍打撃コーチとして就任。23年は2軍打撃コーチを務め、24年から再び1軍打撃コーチを務めていた。