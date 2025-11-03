現地11月２日に開催されたリーグカップ準決勝で、日本人４選手を擁するセルティックが、宿敵のレンジャーズと対戦。前田大然が先発、旗手怜央が71分から出場し、新戦力の山田新と稲村隼翔はベンチ外となったなか、延長戦の末に３−１で下した。25分にジョニー・ケニーの得点で先制したセルティックは、38分からは相手が退場者を出したため人数でも有利に立ったが、中々追加点を奪えず。すると、81分にハンドで与えたPKで同点に