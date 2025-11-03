文化の日のきょう、子どもたちが警察官の仕事を体験できるイベントが開催されています。 広島市中区の基町クレドで開かれている「警察フェスタ」は警察の仕事を身近に感じてもらおうと行われていて、子どもたちが白バイに乗って写真を撮ったり、音楽隊の演奏を聴いたりできます。 交番勤務の警察官を体験できるイベントで子どもたちは、実際に制服を着用してパトロールに参加したり、指紋採取などを行って犯人を特定して検