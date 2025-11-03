大阪管区気象台は３日、近畿地方で冬の訪れを告げる「木枯らし１号」が吹いたと発表した。昨年より４日早いという。同気象台によると、近畿地方は３日、西高東低の冬型の気圧配置となり、北寄りの風が強まった。各地の最大瞬間風速（午前１１時現在）は、▽滋賀県彦根市１６・４メートル▽和歌山市１５・８メートル▽京都府舞鶴市１４・８メートル▽大阪市１０・８メートル――などとなっている。