日本と中国が毎年実施している「日中共同世論調査」の発表が延期されたことが分かりました。台湾問題への中国側の反発が影響した可能性があります。「日中共同世論調査」は日本の民間団体「言論NPO」と中国と毎年、共同で実施しているもので、11月4日に2025年の調査結果の発表が予定されていました。「言論NPO」によりますと、11月1日夜に中国側から一方的に発表の延期を伝えられ、理由については「公務の都合で担当者が不在」と説