東京科学大学が3日までに公式HPを更新。東京・目黒区の大岡山キャンパスに「爆破予告」があったとして、学園祭「工大祭」の中止と、キャンパスの立ち入り制限を行う事を発表した。合わせて、人気声優が出演するトークショーの中止も発表された。公式HPでは「東京科学大学に対して、11月3日に大岡山キャンパスを爆破する旨の予告がありました」とし「11月2日（日）19:00現在、警察と緊密に連携し、事実関係の確認および安全確保に向