2018年平昌冬季オリンピック（五輪）スピードスケートパシュートの日本チームで金メダルを獲得した高木菜那（33）が3日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。ドジャース山本由伸投手がワールドシリーズ（WS）でMVP獲得の大活躍を見て「気持ちが分かる」とコメントした。ドジャースのWS2連覇の原動力になった山本が「プロに入って2日（連続）登板するて経験は初めてなので、そこに関してはまた新しい自分がいけ