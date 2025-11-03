瀬戸内を拠点に活動するＳＴＵ４８の福田朱里が２日、山口県・周南ＲＩＳＩＮＧＨＡＬＬで自身主催の音楽フェス「フクフェスＶｏｌ．５」を開催した。第１回は自身の地元・香川、第２回は東京、第３回は香川での初のサーキットフェス、昨年９月からは東京・ＳｐｏｔｉｆｙＯ−ＷＥＳＴでの番外編、今年２月には北海道での出張編、さらに第４回の広島・東京公演も大盛況で終えるなど、年々進化を重ねてきた「フクフェス」。