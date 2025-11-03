姶良市で3日朝、がありました。 警察と消防によりますと、きょう3日午前6時半ごろ、姶良市西餅田で「住宅から煙が出ていて1階から火が見える」と、通りがかかった人から消防に通報がありました。 火はおよそ3時間後にほぼ消し止められましたが、この火事で岩爪妥代さん(75)の住宅が焼けました。 岩爪さんは1人暮らしで、出火当時、家にいましたが、けがはありませんでした。 警察と消防が火事の原因などを調べています。 ・