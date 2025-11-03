霧島市できのう2日、道路を歩いていた30代の女性が軽乗用車にはねられ、意識不明の重体です。 霧島警察署によりますと、2日午後6時半ごろ、霧島市国分中央4丁目の市道で、横断歩道付近を歩いていた30代の女性が軽乗用車にはねられました。 この事故で、女性は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 現場は信号機のある交差点付近で、車と歩行者どちらの信号が青だったかは分かっていないということです。 警察は、女性の