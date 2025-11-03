１０月２９日、山東省東営市で発電を開始した２６メガワット級洋上風力発電機。（済南＝新華社配信）【新華社済南11月3日】中国の発電設備大手、中国東方電気集団が独自に開発した26メガワット級の洋上風力発電機が10月29日、山東省東営市で送電網に接続し、発電を開始した。同社傘下の東方電気風電・風電研究設計院の羊森林（よう・しんりん）副院長によると、同機は稼働中の風力発電機として、単体容量とローター直径の2項目