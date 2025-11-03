上海市にある超高層ビル「上海中心大廈（上海タワー）」にオープンした混知書店。（資料写真、上海＝新華社記者／張建松）【新華社北京11月3日】中国国家統計局が30日に発表したデータによると、今年1〜9月の全国の一定規模（年間売上高500万元＝約1億1000万円）以上の文化関連企業の総売上高は前年同期比7.9％増の10兆9589億元となり、1〜6月の伸び率を0.5ポイント上回った。文化コア分野の売上高は11.5％増の7兆4216億元で、