タレントの神田うの（50）が3日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人らとの2ショット写真を披露した。神田は「娘の学校の毎年恒例行事」と書き出し、「若かりし頃レギュラー番組でもご一緒していた岡村さん初参戦！！」と報告。お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史との2ショット写真を公開した。そして「久々の再会で嬉しかったな〜」と感激。「岡村パパは焼き鳥屋さん業頑張ってました〜」と、その奮闘ぶりを伝え