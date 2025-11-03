今回は、プレゼントでマウントをとってきた「夫の不倫相手」に勝った妻のエピソードを紹介します。夫の不倫相手が家を突撃訪問し…「会社を経営する夫が若い女と不倫していることを知りましたが、不思議とショックは受けず、怒りもわきませんでした。そしてある日、その女がウチを急に訪問してきたんです。私はその女を家に入れ、話を聞くことにしました。するとその女は『自分がいかに私の夫から愛されているか』という話をしてき