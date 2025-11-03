秋の叙勲の受章者が3日発表され、大分県内からは54人が晴れの栄誉に輝いています。 様々な分野で顕著な功績を挙げた人に贈られる旭日章では、小綬章を元 臼杵市長の中野五郎さん。元 姫島村長の藤本昭夫さん。元 日本自動車販売協会連合会理事の渡邊教和さんが受章しました。 双光章は5人、単光章は2人が受章しています。 長年にわたり公務に従事した人などに贈られる瑞宝章では、重光章を元 参議院事務総長の橋本雅史さんが受