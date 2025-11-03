3連休最終日の3日は北陸を中心に不安定な天気となり、急な雷雨や突風などに注意が必要です。午前7時ごろの福井市の映像では、あられとみられる氷の粒が屋根に強く打ち付けている様子が確認できます。3日は寒気を伴った低気圧の影響で、北陸など日本海側を中心に急な雷雨になる恐れがあります。警報級の大雨となるところもあり、注意が必要です。ピークは午後3時ごろまでとみられていて、冠水や落雷、突風にご注意ください。また、