今年の秋の叙勲が発表されました。県内からは89人が受章しています。様々な分野で顕著な功績をあげた人に贈られる「旭日章」には27人が選ばれました。旭日中綬章では、元 新潟県議の澤野 修さんなど2人が受章しています。このほか、旭日小綬章に5人、旭日双光章に10人、旭日単光章には10人が選ばれています。長年公務などに従事した人に贈られる「瑞宝章」には62人が選ばれています。瑞宝中綬章は、元 西新潟中央病院長の亀山 茂樹