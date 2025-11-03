11月2日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦」第7節 仙台89ERSvsサンロッカーズ渋谷で、ジョシュ・ホーキンソンがB1リーグ戦個人通算400本目の3ポイントを成功させた50番目の選手となった。 ホーキンソンはこの試合の前までに397本の3ポイントを沈め、節目の記録まであと3本に迫っていた。チームの得点が伸びずビハインドを背負う厳しい状況の中、第2クォータ