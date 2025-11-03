仙台89ERSは11月3日、モンゴルのダルハン・ユナイテッドに所属するアンバサダーの片岡大晴が双方合意の上で、選手契約が解除となったことを発表した。 12月に40歳の誕生日を迎える片岡は、184センチ80キロのシューティングガード。リンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）、京都ハンナリーズ、レバンガ北海道、京都ハンナリーズ、仙台でプレー経験を持ち、2024－25シー