希少がんの1つである骨肉腫は、好発年齢が10代と若いのが特徴です。 この病気は全世界的に治療法が確立されており、その方法に則って治療が行われるのが一般的です。 では、そもそも骨肉腫とはどのような病気なのでしょうか。また骨肉腫でみられる主な症状とは、どのような症状なのでしょうか。 この記事では、骨肉腫について症状・治療方法・ほかの臓器への転移について解説します。ぜひ参考にしてみてください。 監修医師