松浦市で出張型イベント「おでかけするよ！こどもでじまはく」が3日、開かれています。 ジャンボスライダーなど子ども向けの遊具を集めた人気イベントの出張版「おでかけするよ！こどもでじまはく」。 NIBが、メットライフ生命、十八親和銀行とともに進める「えがおみらいプロジェクト」の一環で開かれ松浦市では初の開催です。 おでかけするよ！こどもでじまはくは入場無料で3日午後5時までの開催です。