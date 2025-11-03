ドジャースの山本由伸投手は1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズ戦に6番手として登板。2回2／3を投げて被安打1、1奪三振、無失点の投球を見せ、胴上げ投手となった。3勝を挙げる活躍でワールドシリーズMVPに輝いた右腕に対して、指揮官やチームメイトから惜しみない賛辞の声が寄せられている。 ■松井以来日本選手2人目の快挙 山本は第2戦で完投勝利を収めると、チームが王手をかけ