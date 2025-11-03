11月1日の「すしの日」にあわせ1101人分のちらし寿司を無料で配布するイベントが行われました。 JR長崎駅前にできた長蛇の列。お目当ては……。 ヒラスやマグロなど県産の魚をふんだんに使用したちらし寿司です。 長崎市のすし店「握りのはやし」が提供し、魚の消費拡大を目指す市の「さしみシティプロジェクト」と連携して行われました。 「おいしいところが好き。（ちらし寿司も）おいしそう」 「ちら