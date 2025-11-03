3日朝、姶良市の住宅で火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、姶良市西餅田の住宅です。警察と消防によりますと、3日午前6時20分すぎ、「建物の2階から煙が出て1階から炎が見える」と、通行人から通報がありました。消防による消火活動で火の勢いは弱まっていますが、いまだ鎮火には至っていません。この火事で、岩爪 妥代さん(75)の木造2階建て住宅を焼きました。岩爪さんは1人暮らしで、出火当